Rimini Calcio: tamponi negativi, ma la partita con la Sammaurese slitta al 7 aprile

Sport

Rimini

| 17:58 - 18 Marzo 2021

Una formazione del Rimini 2020-21.



Nessun nuovo caso di positività riscontrato tra i calciatori e lo staff del Rimini Calcio. E' la società a rendere noto che tutti i tesserati sono risultati negativi al giro di tamponi eseguito questa mattina (giovedì 18 marzo). Rimangono ancora in isolamento i tre componenti dello staff e i tre giocatori, in attesa di sottoporsi al tampone di controllo.



Nel contempo slitta ancora la gara tra Rimini e Sammaurese: la LND ha fissato il recupero per mercoledì 7 aprile, fischio d'inizio al Romeo Neri alle 15.