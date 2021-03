Come scegliere l’olio motore 5W-30 per avere una macchina sempre performante

Attualità

Nazionale

| 17:35 - 18 Marzo 2021

Cambio dell'olio motore su autoveicolo.

L’olio motore è uno dei fluidi più importanti per avere una macchina sempre performante. Va detto che la scelta del lubrificante non è proprio libera, in quanto bisogna scegliere un prodotto compatibile con il motore, seguendo le indicazioni del produttore. Vediamo di capire intanto cosa significa la sigla 5W-30 per un olio motore. L’olio motore 5W-30 è un prodotto a base sintetica che segue una classificazione internazionale per cui W indica un olio adatto alle temperature invernali (Winter), con una viscosità garantita fino a -18°C. Il numero 30 che segue indica la viscosità a temperature operativa (fino a 100°C). Un olio motore 5W-30 offre viscosità 5 a freddo (al minimo) e viscosità 30 sotto massimo sforzo.



Vediamo quali sono gli oli con queste caratteristiche con una mini Top 3 oli motore 5w-30. L’olio motore Castrol Edge 5W-30 è un prodotto molto conosciuto dai automobilisti, si tratta di un olio all’avanguardia, più fluido a freddo per non appesantire la meccanica, più resistente al caldo, per separare meglio le superfici di attrito. È un prodotto consigliato dai produttori leader a livello mondiale.



Un altro produttore importante è Total, con l’olio Quartz Ineo ECS. La linea INEO sfrutta la tecnologia Eco-Science in grado di ridurre il consumo di carburante fino al 4%. È un olio arricchito di antiossidanti adatto a motori di ogni tipo. Altro competitor importante è ELF con la serie Evolution Full-Tech. Si tratta di un olio molto economico ad altissima efficienza, che sfrutta la tecnologia di sintesi ideale per motori di macchine leggere. Particolarmente adatto ai motori diesel di ultima generazione (Euro 4, Euro 5).



È possibile cambiare l’olio motore 5W-30 con ad esempio un prodotto 5W-40? Bisogna capire bene le differenze tra questi oli motore, per cui il prodotto con maggiore viscosità alle alte temperature è più adatto al motore in base alle condizioni operative (stile di guida, regione in cui si usa l’auto e caratteristiche della macchina). Una differenza anche minima nello spessore della pellicola oleosa può essere tollerato o incompatibile con l’ingegneria del motore.