Aborto: San Marino, referendum per introdurlo e depenalizzarlo

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:12 - 18 Marzo 2021

A San Marino si voterà sull'introduzione e depenalizzazione dell'aborto, da sempre ritenuto reato penale per chi lo pratica, medico o paziente che sia. Come riporta l'Ansa, il Collegio Garante, organo di legittimità costituzionale del Titano, ha dichiarato ammissibile il referendum su depenalizzazione e legalizzazione della interruzione volontaria di gravidanza, non ritenendo il quesito, presentato dall'Unione donne sammarinesi, in contrasto con i principi dell'ordinamento sammarinese. Una decisione storica per San Marino, Stato cattolico confessionale, da sempre contrario all'interruzione di gravidanza. Infatti il parlamento sammarinese ha respinto ieri l'Istanza d'Arengo, una richiesta dei cittadini presentata direttamente ai Capitani Reggenti, sulla depenalizzazione dell'aborto a soli due giorni dall'ammissibilità del referendum in materia.