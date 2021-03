Covid: a Rimini 285 nuovi casi, sei decessi tra cui una 59enne

Attualità

Rimini

| 16:39 - 18 Marzo 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 18 marzo 2021.

A Rimini 285 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 12,9% dei contagi regionali, con 161 sintomatici e 124 asintomatici, rispettivamente il 56,5% e il 43,5%. Rimangono 24 i ricoveri in terapia intensiva, e sono sei i decessi comunicati: tre donne di 59, 94 e 99 anni; tre uomini di 68, 74 (quest’ultimo deceduto a Cesena) e 88 anni, età media 80,3 anni. Nei primi quattro giorni di questa settimana i casi sono stati 1087, per una media di 272 contagi al giorno.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2.531 (1422 sintomatici e 1109 asintomatici, percentuali 56,2 % e 43,8%)

Tamponi totali: 37.765 (22.881 molecolari, 14.884 rapidi).

Tasso di positività: 5.4.



Decessi: 65

Guarigioni: 1614



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 70.438 (+852 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.502 (+833), il 94,4 % del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 385 (+4 rispetto a ieri), 3.551 quelli negli altri reparti Covid (+15). Percentualmente lo 0,5% e il 5,1% dei casi attivi.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (-2 rispetto a ieri), 25 a Parma (+1), 31 a Reggio Emilia (numero invariato), 81 a Modena (+1), 118 a Bologna (+6), 30 a Imola (-1), 34 a Ferrara (-1), 17 a Ravenna (-2), 7 a Forlì (+1), 9 a Cesena (+1) e 24 a Rimini (numero invariato rispetto a ieri).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 21.097 a Piacenza (+88 rispetto a ieri, di cui 58 sintomatici), 20.809 a Parma (+160, di cui 70 sintomatici), 37.846 a Reggio Emilia (+231, di cui 114 sintomatici), 53.259 a Modena (+373, di cui 246 sintomatici), 66.478 a Bologna (+661, di cui 362 sintomatici), 10.887 casi a Imola (+65, di cui 28 sintomatici), 17.874 a Ferrara (+166, di cui 30 sintomatici), 23.837 a Ravenna (+238, di cui 140 sintomatici), 12.107 a Forlì (+144, di cui 120 sintomatici), 15.116 a Cesena (+120, di cui 93 sintomatici) e 29.516 a Rimini (+285, di cui 161 sintomatici).



Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 27 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare. Sono stati inoltre eliminati 2 casi, sempre comunicati in precedenza, in quanto giudicati non Covid-19