Basket B, nel recupero terzo hurrà di fila per i Tigers Cesena. Imola ko 81-55

| 15:54 - 18 Marzo 2021

Terza vittoria consecutiva per i Tigers Cesena che, di fronte ad una Imola in piena crisi di condizione post Covid, regola gli avversari con un netto 81-55, continuando a convincere in difesa e a cresce in attacco. La strada è dunque tracciata per i ragazzi di coach Tassinari che domenica prossima ospiteranno Ozzano, altra formazione falcidiata dall’infezione pandemica, per inaugurare la seconda fase del campionato e prepararsi a lottare per stabilizzarsi in quota playoff. Fra i lampi di bel gioco, in una partita dai ritmi blandi e a tratti non bellissima, da sottolineare la tripla di Casali, cesenate doc, ai suoi primi punti in Serie B nel suo Carisport, ed una schiacciata da highlights di Pietro Agostini. Le statistiche premiano ancora una volta Giacomo Dell’Agnello, doppia doppia da 18+10. Doppia cifra anche per Dagnello e Frassineti. Nell'altro recupero Firenze battere Ozzano 97-91 dopo un tempo supplementare.

Il tabellino

Tigers Cesena – Andrea Costa Imola Basket 81-55

Tigers Cesena: Giacomo Dell’agnello 18 (5/9, 0/1), Matteo Frassineti 13 (5/8, 1/5), Andrea Dagnello 12 (0/1, 4/7), Pietro Agostini 9 (4/5, 0/0), Gioacchino Chiappelli 8 (3/5, 0/0), Diego Terenzi 7 (2/4, 0/5), Emanuele Trapani 6 (1/2, 0/1), Leonardo Marini 3 (1/2, 0/0), Cesare Casali 3 (0/0, 1/1), Matteo Battisti 2 (1/4, 0/1), Nicolas Alessandrini 0 (0/0, 0/1), Filip Pavicevic 0 (0/0, 0/0). All.: Davide Tassinari. Ass.: Paolo Ruggeri

Tiri liberi: 19 / 31 – Rimbalzi: 40 7 + 33 (Gioacchino Chiappelli 11) – Assist: 20 (Giacomo Dell’agnello, Matteo Battisti 4)

Andrea Costa Imola Basket: Jacopo Preti 10 (2/3, 1/3), Francesco Quaglia 10 (4/6, 0/0), Marco Morara 8 (2/5, 0/0), Davide Toffali 6 (1/5, 1/1), Alessandro Alberti 6 (2/2, 0/0), Alessandro Banchi 5 (0/0, 1/5), Nunzio Corcelli 4 (2/5, 0/3), Giacomo Sgorbati 4 (1/11, 0/1), Robert Fultz 2 (1/1, 0/5), Matteo Zanetti 0 (0/1, 0/1), Luca Franzoni 0 (0/0, 0/0). All.: Paolo Moretti. Ass.: Mauro Zappi

Tiri liberi: 16 / 18 – Rimbalzi: 29 2 + 27 (Nunzio Corcelli 9) – Assist: 10 (Robert Fultz 5)

PARZIALI: 21-11, 20-16, 24-19, 16-9

SECONDA FASE Sabato inizia la seconda fase, ma si dovranno disputare ancora due recuperi: Piombino - Cecina (venerdì 2 aprile) e Imola - Rimini (data ancora da definire)

CLASSIFICA

Chiusi 24

San Miniato 22

Rimini* 20

Omegna 20

Livorno 20

Faenza 16

Oleggio 14

Imola* 14

Cesena 14

Cecina* 12

Alba 12

Empoli 10

Firenze 8

Ozzano 8

Piombino* 6

Alessandria 0

* gare da recuperare