Meteo: il freddo non cessa e nel weekend torna la neve a bassa quota

Pennabilli innevata nella mattinata del 18 marzo 2021 (foto Antonio Piccinini).

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 18/03/2021 ore 14:30



Venerdì 19 marzo 2021



Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio-sera, con qualche schiarita in più lungo la fascia costiera settentrionale del riminese.





Precipitazioni: in forma di debole rovescio, con moto dalla costa verso l’interno, fra tarda notte e mattinata; fenomeni nevosi fino a 400-500 metri. Stabile il resto della giornata.

Temperature: minime comprese tra -3°C e +2°C, massime comprese tra +4°C e +9°C.

Venti: deboli-moderati dai quadranti orientali.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 20 marzo 2021

Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso al mattino, con nuvolosità in aumento da Est. Molto nuvoloso o coperto nel pomeriggio-sera, con nubi via via più compatte.

Precipitazioni: assenti al mattino. Precipitazioni a carattere di rovescio in formazione fra pomeriggio e sera per effetto dell’ingresso dell’aria fredda in quota: fenomeni piovosi su pianura e costa, nevosi già a partire dai 300 metri. Possibili accumuli di diversi centimetri entro la tarda sera nell’entroterra riminese.

Temperature: minime comprese tra -4°C e +1°C, massime comprese tra +3°C e +8°C.

Venti: moderati di Bora da Nord-Est su tutta la provincia, con raffiche forti in serata sulla fascia costiera.

Mare: da mosso a molto mosso.

Attendibilità: medio-alta.





Domenica 21 marzo 2021

Stato del cielo: coperto su zone interne, molto nuvoloso su pianura e costa.

Precipitazioni: assenti su fascia pianeggiante e costiera, residue nevicate fra notte e mattino nell’entroterra, con quota neve sui 200 metri.

Temperature: minime comprese tra -5°C e +4°C, massime comprese tra +2°C e +8°C.

Venti: moderati da Nord-Est fino al pomeriggio, poi cessazione della ventilazione.

Mare: molto mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: la nuova settimana si apre ancora all’insegna di una circolazione orientale fredda ad interessare la Romagna ed il riminese. Le condizioni meteo, nonostante le temperature particolarmente rigide per il periodo, risulteranno in prevalenza stabili: la ventilazione continuerà a soffiare moderata dai quadranti settentrionali. Valori minimi al di sotto dello zero fin sulla pianura.



