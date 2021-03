Basket in carrozzina B, per NTS Riviera trasferta con i Bradipi di San Lazzaro

Sport

Rimini

| 14:57 - 18 Marzo 2021

Sabato 20 marzo alle 16:30 si torna in campo al Palasavena di San Lazzaro di Savena per sfidare i Bradipi Circolo Dozza nella terza giornata del Campionato Nazionale di serie B.

Archiviata la batosta di domenica scorsa non c’è tempo per respirare, c'è giusto il tempo per riflettere sulla lezione ricevuta dai fiorentini. Loro troppo forti per la categoria, tutto vero ma non basta, la NTS Riviera gli ha dato una buona mano: troppo facile per loro arrivare nel cuore dell'area, sia in contropiede che a difesa schierata e troppa tensione in attacco per i riminesi (attenzione: contro una super difesa) con tiri aperti sbagliati assolutamente da mandare a bersaglio. Per mettere paura agli avversari occorre essere molto più attenti in difesa, specialmente all’avvio, e più cinici in attacco per ottenere un bottino di punti molto più consistente.

I prossimi avversari sono I Bradipi Circolo Dozza di Bologna: sono usciti sconfitti di un soffio alla prima giornata in quel di Parma segnando comunque ben 65 punti ed hanno fatto polpette della volenterosa Livorno. E' un avversario di tutto rispetto che già lo scorso anno regalò un paio dispiaceri senza che la pandemia consentisse una meritata rivincita.

Sarà una gara bella e impegnativa, si potrà giocarsela alla pari, sta all'NTS trasformare la grande volontà ed il massimo impegno in concretezza e fiducia nei propri mezzi per portare a casa punti d’oro in classifica.