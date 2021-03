'Furbetti' del trasporto merci stangati a Rimini: raffica di sanzioni

Cronaca

Rimini

| 14:28 - 18 Marzo 2021

Otto camionisti di nazionalità europea sono stati sanzionati da inizio marzo, dalla Polizia Stradale di Rimini, per violazioni delle normative in materia di trasporto merci internazionali. Il totale delle sanzioni supera i 20.000 euro. Durante i controlli infatti, la Polizia ha accertato che tutti gli otto mezzi erano autorizzati al trasporto dal loro paese di origine al luogo di destinazione, ma al momento del controllo si trovavano nel comune di Rimini, luogo non compreso nel loro itinerario. La presenza dei camionisti non era quindi giustificata ed era palese che essa fosse dovuta allo svolgimento di trasporto non autorizzato di altra merce. Due degli otto sanzionati, per altre irregolarità, hanno subito anche il fermo amministrativo dei veicoli per tre mesi.