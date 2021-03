Covid: a San Marino un decesso e ricoveri in aumento in ospedale

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:21 - 18 Marzo 2021

Bollettino Covid San Marino 18 marzo 2021.



Nuovo decesso nella Repubblica di San Marino per la pandemia da nuovo coronavirus: si tratta di un uomo 88enne che era ricoverato in ospedale. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 41 nuovi casi e 29 guarigioni. In ospedale crescono i ricoveri: 11 in terapia intensiva (+2) e 26 nei reparti Covid (+1), per un totale di 37 persone (8,1% del totale dei casi attivi). In isolamento domiciliare si trovano 419 persone, il 91,9% dei casi attivi. Sul fronte vaccinazioni, le prime dosi somministrate sono state 6738, 646 nelle ultime 24 ore.