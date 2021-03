Nasce "Nova è", percorso partecipato in vista delle prossime amministrative

Attualità

Novafeltria

| 15:56 - 18 Marzo 2021

La piazza di Novafeltria.



Prima assemblea pubblica per "Nova è", il nuovo gruppo civico formatosi in vista delle prossime elezioni amministrative. Dopo l'attività di promozione tramite social e campagne di volantinaggio, il gruppo entra in una fase più attiva: sempre attraverso i social, è stata indetta un'’assemblea pubblica il 27 marzo, alle ore 15, aperta a tutti i cittadini del comune di Novafeltria, obiettivo avviare i tavoli di progettazione del programma e di progettazione della lista della prossima amministrazione. "Un nome, un programma e una lista tutta da scrivere e costruire", spiegano i promotori di "Nova é". Per partecipare ed info: novae2021@gmail.com oppure segui le pagine Facebook Nova è o Instagram Nova è.