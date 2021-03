Covid: più controlli anti assembramenti nel parco del Conca, elevate infrazioni

Attualità

Misano Adriatico

| 13:51 - 18 Marzo 2021



Prosegue l’attività di vigilanza da parte del personale della Polizia Locale di Misano Adriatico nel parco naturalistico “Oasi del Conca”, con presidio costante soprattutto nel fine settimana, quando si registra maggiore affluenza da parte di gente a passeggio.



L’obiettivo è quello di verificare e prevenire la formazione di assembramenti, l’utilizzo della mascherina e il corretto svolgimento dell’attività sportiva in forma individuale, nel rispetto delle limitazioni previste dalla zona rossa. Non solo, l’attività di controllo è volta anche a contrastare fenomeni quali l’ingresso di veicoli a motore non autorizzati e verificare che il transito di cavalli avvenga a lato del percorso naturalistico e in presenza di sacca per il recupero degli escrementi, così da preservare la superficie dei sentieri.



Nei giorni scorsi sono state controllate ed elevate infrazioni all’ordinanza n. 7 del Comune di Misano Adriatico che regolamenta la circolazione e la fruizione dell’area lungo il percorso naturalistico, con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 25 a 500 euro.



Anche nel prossimo fine settimana sarà costante il presidio di vigilanza dinamica da parte del personale della Polizia Locale lungo tutto l’itinerario, al fine di prevenire ogni forma di illecito o di utilizzo improprio dell’area.