Riccione chiede rinforzi estivi per le forze dell'ordine: "Rischio babygang è reale"

Auto dei Carabinieri di Riccione.

Il sindaco di Riccione Renata Tosi è pronto a chiedere al governo, per la prossima estate, l'invio di rinforzi di Polizia, memore di quanto accaduto nel 2020, quando i rinforzi non furono inviati, a supporto delle forze dell'ordine presenti sul territorio. Così, come comunicato dai capogruppo delle forze di maggioranza (Noi Riccionesi, Lista Civica Renata Tosi, Forza Italia e Lega), sarà presentato un ordine del giorno in consiglio comunale affinché l'amministrazione comunale possa presentare al governo la richiesta: "in periodo di pandemia, il rischio del proliferare di babygang dedite allo spaccio, alla delinquenza ed alla microcriminalità appare reale". Sull'ordine del giorno le forze di maggioranza si auspicano collaborazione, "convergenza e pieno sostegno" da parte della minoranza, "perché l’interesse alla sicurezza della Città non può essere un elemento divisivo".