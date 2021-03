Bonaccini: "Sì al patentino vaccinale, sanitari senza vaccino non dovrebbero lavorare"

Attualità

| 13:23 - 18 Marzo 2021

Stefano Bonaccini, governatore della regione Emilia Romagna.

"Sui sanitari la dico così: io non so se serva l'obbligo vaccinale, so che se uno non si vaccina non può lavorare in quel luogo lì". Lo ha detto a Mattino Cinque' il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. "Quattro anni fa fui il primo presidente di Regione a prendere la decisione di vaccinare tutti i ragazzi e i bambini - ha aggiunto, come riporta l'Ansa - e noi per primi in Italia, dopo tanti anni, tornammo all'obbligo vaccinale per la parte che ci competeva, ossia la fascia 0-3 anni. Se non ti vaccinavi e non ti vaccini non puoi iscriverti all'asilo nido pubblico o privato". Il governatore regionale è favorevole al patentino vaccinale per il turismo: "chi è vaccinato e quindi è tranquillo ed è sicuro, è giusto che possa contribuire a far ripartire quelle attività che sono così in difficoltà". Confido che l'estate , che "tra virgolette, è un vaccino naturale, unito ai vaccini veri e propri, che dovranno essere milioni a quel punto - ha aggiunto - ci potranno far tornare molto più il sorriso di oggi".