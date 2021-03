TeamBota, i volontari pronti a sviluppare progetti con il comune di Coriano

Attualità

Coriano

| 12:37 - 18 Marzo 2021

Videochat tra il TeamBota e l'amministrazione comunale di Coriano.



Continuano gli incontri dell'amministrazione comunale di Coriano con il volontariato del territorio: in questo caso il referente è stata l'associazione TeamBota. L'incontro, evidenzia l'amministrazione comunale, ha fatto emergere "proposte progettuali interessanti dell'associazione e il comune impegno a lavorare insieme". Da parte dell'amministrazione comunale c'è la volontà di creare un tavolo di lavoro pubblico e privato "per elaborare progetti innovativi e collaborazioni con il volontariato del territorio", al fine di rendere efficaci e coordinati tutti gli interventi nel comune, "spirito che rende ogni azione più forte ed incisiva se nasce dalla collaborazione tra più parti". Il sindaco Domenica Spinelli ricorda: “Abbiamo in calendario incontri con le associazioni fino a Pasqua nell’ottica di creare poi un tavolo operativo con almeno un referente per associazione precedentemente incontrata”. L'assessore Giulia Santoni aggiunge: "un'ulteriore occasione per poter illustrare ai referenti le attività già messe in campo da questa Amministrazione al fine di evitare iniziative doppie e concentrare quindi le energie su nuovi programmi per arricchire sempre più il paniere dei progetti del settore dei servizi sociali".