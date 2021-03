Cattolica, costruire con paglia e riso, prima edizione di CatolGreen

Attualità

Cattolica

| 11:42 - 18 Marzo 2021

La sottosegretaria al Ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana.

Alla ricerca di un'edilizia sana. Costruire con la paglia, con le materie seconde della coltivazione del riso, con rivestimenti naturali come cocciopesto, tadelakt, terra cruda. L'abitare sostenibile è al centro di CatolGreen, festival online, che si soffermerà su anche su tematiche ambientali centrali per la “transizione ecologica” come efficientamento energetico, ecobonus e comunità solari. Una tre giorni di appuntamenti formativi organizzata dal Comune di Cattolica dal 19 al 21 Marzo.

Questa del 2021 è la prima edizione e prevede nella giornata inaugurale (venerdì 19 marzo, dalle ore 17,30) le relazioni del Professore Fabio Salbitano dell'Università di Firenze sul tema "Habitat di città: una prospettiva ecologica" e dell'Architetto Sergio Sabbadini del Politecnico di Milano che tratterà di "Tecnologie innovative con materiali storici". Anche l'Assessore regionale della Giunta emiliano-romagnola, Barbara Lori, interverrà andando a toccare i temi che rientrano tra le sue deleghe come la programmazione e pianificazione per la tutela paesaggistica, il governo del sistema regionale delle aree protette, dei parchi e la forestazione, la disciplina in materia edilizia e politiche per il miglioramento della qualità edilizia. La moderazione dell'incontro è a cura di Lucio Filippini, Assessore all'Ambiente del Comune di Cattolica e promotore dell'iniziativa. A fare gli onori di casa saranno Mariano Gennari, Sindaco di Cattolica, e Nicoletta Olivieri, Vicesindaco ed Assessore al Turismo. Le conclusioni della prima giornata sono affidate al Senatore Marco Croatti.

Nella seconda giornata attesi, tra gli altri, gli interventi dell'architetto Tiziana Monterisi che, attraverso l'esperienza Ricehouse, parlerà dell'impiego del riso per l'architettura, e di Stefano Soldati che tratterà l'abitare sano con la riduzione dell'impatto ambientale attraverso la realizzazione di case di paglia.

La chiusura domenica con la partecipazione della Sottosegretaria al Ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana, che tratterà del tema dei “criteri ambientali minini”, ovvero i requisiti ambientali ed ecologici volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti attraverso indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale. Con il Senatore Gianni Pietro Girotto, Presidente della Commissione Industria al Senato, per parlare di comunità solari. Tra i relatori anche il Professore Leonardo Setti, dell'Università di Bologna, e conclusioni affidate a Marco Boschini, Coordinatore Associazione “Comuni Virtuosi”.

Sarà possibile seguire il festival attraverso il canale YouTube del Comune di Cattolica