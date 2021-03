Calcio D, Rimini: giovedì i tamponi. Salta il derby Correggese-Bagnolese

Sport

| 19:22 - 17 Marzo 2021

Giovedì giorno di tamponi in casa Rimini Calcio in vista della partita di domenica allo stadio Romeo Neri contro il Sasso Marconi preparata per tutta la settiamna sul campo in erba di Rivazzurra. Tutti o quasi recuperati gli infortunati. Nel pomeriggio di mercoledì, intanto, la Lega Nazionale Dilettanti in seguito a una richiesta inoltrata dalla Correggese, dopo aver preso atto della documentazione allegata proveniente Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e tenuto contro del Protocollo predisposto dalla ASL competente ha comunicato che il derby reggiano tra Correggese e Bagnolese, in programma domenica prossima e valido per la 5° giornata di ritorno del girone D di Serie D, è rinviato a data da destinarsi per cause di forza maggiore.