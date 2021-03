Calcio D, Marignanese Cattolica: scialbo pareggio contro il fanalino di coda Corticella (0-0)

Sport

Cattolica

| 17:52 - 17 Marzo 2021

Solo un pareggio per la Marignanese Cattolica al Calbi contro il Corticella.

Solo un pareggio per la Marignanese Cattolica in casa contro il Corticella (0-0) in uno scontro salvezza che la squadra giallorossa non è riuscita a fare suo e che anzi ha rischiato di perdere. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa il Corticella ha fatto una migliore impressione mettendo in difficoltà a centrocampo la squadra di casa che ha dovuto rinunciare poi a Rizzitelli. I nuovi ingressi, tra cui il nuovo arrivato Magrini, non sono riusciti a fare la differenza. Tra i padroni di casa era assente per infortunio l'attaccante Merlonghi. Ora la strada della salvezza diretta è più complicata per i giallorossi mentre è ad un solo punto il penultimo posto che sancisce la retrocessione diretta. Nel prossimo turno la squadra di Vullo sarà in trasferta contro il Progresso.

Parità tra Sammaurese e Lentigione 2-2. Vittoria che vale un capitale per il Fiorenzuola che passa in trasferta contro il Mezzolara (1-3, in rimonta da 1-0) e si porta a -2 dalla capolista Aglianese. Succede tutto nella ripresa. in avvio il Mezzolara che sblocca la gara grazie alla rete di Sala che insacca una corta respinta di Battaiola sugli sviluppi di un corner. Il Fiorenzuola non si scopone e ribalta la partita in 6’: prima pareggia con Oneto al 69’ poi mette la freccia con Arrondini al 75’, 1-2. A 5’ dalla fine Stronati su rigore (bravo a guadagnarselo Oneto) blinda il match, 1-3.



Il tabellino

Marignanese Cattolica - Corticella 0-0

CATTOLICA SG (3-4-1-2): Faccioli; Pierantozzi, Nodari, Camara; Moricoli, Gaiola, Manuzzi (17’ st Magrini), Garavini (17’ st Signori); Palumbo (41’ st Fabbri); Docente (34’ st Gioia), Rizzitelli (9’ st Goh). A disp.: Mariani, Palazzi, Bergnesi, Battilana. All.: Vullo.

CORTICELLA (4-3-1-2): Costantino; Salvaterra, Fort, Tonelli, Marchesi; Albonetti (1’ st Busi), Guidi, Ghini; Cortesi (40’ st Giannini); Manetti (15’ st Grazia), Girotti (25’ st Grazhdani). A disp.: Cinelli, Cosner, Sabbioni, Cipriano, Bouabre. All.: Broglia.

Arbitro. Iacopetti di Pistoia.

NOTE: ammoniti Garavini, Manuzzi, Gaiola, Docente, Albonetti e Ghini. Angoli 3-7.



LA CLASSIFICA

Aglianese 47

Fiorenzuola 45

Pro Livorno 39

*Lentigione 39

Prato 35

**Correggese 30

*Forlì 28

*Real Forte Quercdeta 28

****Rimini 26

*Progresso 25

*Bagnolese 24

**Sammaurese 23

****Mezzolara 23

*Seravezza 20

Marignanese 17

*Ghivizzano 16

Sasso Marconi 16

*Corticella 9