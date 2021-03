Canone annullato o ridotto della metà per le imprese: la decisione del comune di Rimini

Attualità

Rimini

17 Marzo 2021

Palazzo Garampi, sede del Comune di Rimini.



I pubblici esercizi della città di Rimini saranno esenti dal pagamento del canone unico fino al 31 dicembre, mentre è previsto il taglio del 50% per il canone di alcune tipologie di occupazione del suolo pubblico, come ambulanti, negozi o alberghi. La novità è contenuta nella proposta di modifica al regolamento presentata questa mattina (mercoledì 17 marzo) in I Commissione Consigliare: "rappresenta una delle diverse azioni che il Comune di Rimini metterà in campo nei prossimi mesi a sostegno delle imprese e delle attività colpite dalla crisi legata all’emergenza sanitaria", spiega l'amministrazione comunale di Rimini.



Sono 600 i pubblici esercizi e negozi interessati dall'operazione, oltre agli ambulanti e a una decina di albergatori che utilizzano le aree pubbliche per i parcheggi. Una platea di oltre 1.300 soggetti, così come stimato dall'amministrazione comunale, che aggiunge: "sempre attraverso questa operazione si prorogherà il termine per il pagamento del canone patrimoniale di concessione relativo alle occupazioni e del canone mercatale al 31 ottobre 2021".