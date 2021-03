Calcio D, Sammaurese, che cuore: sotto 0-2 pareggia col Lentigione (2-2)

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:12 - 17 Marzo 2021

Emozionante pareggio casalingo nel recupero odierno per la Sammaurese, che non cede alla sorte e con coraggio rimonta il Lentigione, raggiungendolo sul 2-2.

Partono forte gli emiliani, che dopo pochi secondi presentano Dodi davanti a Maniglio, tuttavia la conclusione mancina del terzino ospite termina a lato di poco. La Sammaurese, in tenuta scura, reagisce e si affida alle sortite di Sabba, anche se la chance maggiore è di Lombardi, che proprio su un corner battuto dal numero 11 giallorosso, impatta di testa sul primo palo e coglie l'incrocio, facendo tremare la porta difesa da Sorzi (12').

La squadra di Protti, in campo con una formazione rivoluzionata visti i numerosi impegni degli ultimi giorni, è pimpante e offre buon gioco, ma a metà frazione circa Cianci commette fallo su Barranca in area. Sul conseguente rigore Caprioni rimane freddo e di sinistro non fallisce (24'): 0-1. La Sammaurese non ci sta e combatte con tutte le sue forze, nonostante la sfortuna, che maledice pure il destro di Sabba, stampato sulla traversa al 37', e conduce all'intervallo su un punteggio sfavorevole(0-1).

A inizio ripresa i reggiani vorrebbero chiuderla, però la retroguardia di Maniglio non si fa sorprendere. Con il passare dei minuti cresce l'intensità e fioccano chance, sul filo del fuorigioco Camara e Nicoli impegnano severamente Sorzi, poi Piccinini, pressato dai difensori locali, spara alto da pochi passi. La Sammaurese compie il massimo sforzo e Bonandi di testa costringe Sorzi ad un altro miracolo. È il momento migliore per Gregorio e soci, sembra possibile il pareggio e invece al 68' giunge la beffa: lancio di Scalini che pesca Barranca, svelto a trafiggere Maniglio.

Non è finita mai con questa coriacea Sammaurese, che ottiene una punizione dal limite decentrato dell'area (mano di Dodi) e la trasforma in goal con una prodezza di Sabba. Ultimi minuti di assalti conclusivi con Manuzzi, subentrato a Camara, e Nicoli che corrono come forsennati. Scocca il minuto 87, altro calcio piazzato di Sabba e inzuccata vincente di Gurini, che infila il meritatissimo pareggio finale.

Il tabellino

SAMMAURESE-LENTIGIONE 2-2

Sammaurese: Maniglio, Patrignani (54' Gurini), Nicoli, Cianci (75' Palmese), Migani (65' Chiwisa), Gregorio, Lombardi, Scarponi (83' Guatieri), Camara (72' Manuzzi), Bonandi, Sabba. A disp: Ramenghi, Jassey, Della Vedova, Pasquini. All Protti

Lentigione: Sorzi, Dodi (80' Galanti), Agyemnag, Scalini (78' Bouhali), Zagnoni, Tarantino, Caprioni (80' Tozzi), Martino, Barranca, Staiti, Piccinini. A disp: Cheli, Botturi, Rossini, Maroni, Canrossi, Scanu. All Araldi

Reti: 24' rig Caprioni, 68' Barranca, 80' Sabba, 87' Gurini

Ammoniti: Scalini, Patrignani, Migani, Cianci