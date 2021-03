Coriano: 32.000 euro investiti per nove cartelli rilevatori di velocità

Attualità

Coriano

| 16:34 - 17 Marzo 2021

Foto di repertorio.

Proseguono a Coriano i lavori del progetto di sicurezza stradale, che prevede, oltre all'assunzione di personale del corpo di Poilzia Municipale, anche investimenti sulle attrezzature e sulle infrastrutture. Sono stati già installati quattro cartelli rilevatori di velocità per un investimento di 12.000 euro, altri cinque saranno installati a breve a Passano, Coriano, Besanigo, Pian della Pieve e Cerasolo. Il tutto per un investimento ulteriore di 20.000 euro. "Il completamento del progetto - sottolinea il vicesindaco Gianluca Ugolini anche assessore alla sicurezza - prevede altrettante installazioni in virtù dell'elevato chilometraggio delle rete viaria presente sul nostro territorio comunale. Ringraziamo i cittadini, che in modo collaborativo, segnalano le criticità, dandoci l'opportunità di intervenire con strumentazioni che possano creare, compatibilmente con la corretta modalità di conduzione dei mezzi, una condizione di sicurezza soprattutto nelle zone più sensibili del territorio" .