Covid: a Rimini 263 nuovi casi, +1 terapie intensive e un decesso

Attualità

Rimini

| 16:05 - 17 Marzo 2021

Foto di repertorio.

A Rimini 261 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 12,9% dei contagi regionali, con 115 sintomatici e 146 asintomatici, rispettivamente il 44,1% e il 55,9%. Salgono a 24 i ricoveri in terapia intensiva (+1) ed è stato comunicato il decesso di un 90enne. Nei primi tre giorni di questa settimana i casi sono stati 802, per una media di 267,3 contagi al giorno.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2.026 (1066 sintomatici e 960 asintomatici, percentuali 52,6 % e 47,4%)

Tamponi totali: 37.456 (22.418 molecolari, 15.038 rapidi).

Tasso di positività: 5.4.



Decessi: 52 (età media 82 anni)

Guarigioni: 1335



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 69.615 (+639 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 65.692 (+608), il 94,4 % del totale dei casi attivi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 381 (+3 rispetto a ieri, 0,5% del totale), 3.542 quelli negli altri reparti Covid (+28, 5,1% del totale).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 11 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 24.a Parma (+2), 31 a Reggio Emilia (-1), 80 a Modena (+4), 112 a Bologna (-1), 31 a Imola (-3), 35 a Ferrara (invariato), 19 a Ravenna (invariato), 6 a Forlì (invariato), 8 a Cesena (+1) e 24 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 21.009 a Piacenza (+32 rispetto a ieri, di cui 15 sintomatici), 20.649 a Parma (+79, di cui 47 sintomatici), 37.615 a Reggio Emilia (+215, di cui136 sintomatici), 52.886 a Modena (+210, di cui 149 sintomatici), 65.846 a Bologna (+422, di cui 128 sintomatici), 10.822 casi a Imola (+80, di cui 28 sintomatici), 17.708 a Ferrara (+173, di cui 32 sintomatici), 23.599 a Ravenna (+216, di cui 161 sintomatici), 11.963 a Forlì (+167, di cui 132 sintomatici), 14.996 a Cesena (+171, di cui 123 sintomatici) e 29.231 a Rimini (+261, di cui 115 sintomatici). Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 16 casi, di cui 15 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 1 caso risultato non Covid-19.