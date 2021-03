Covid: a San Marino 43 nuovi casi, ospedale sotto pressione con 34 ricoveri

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:46 - 17 Marzo 2021

Ospedale di Stato di San Marino.



A San Marino si registrano 43 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, rilevati da 369 tamponi, ma rimane l'allerta per la pressione sull'opedale di Stato di San Marino: al momento sono 34 i positivi ricoverati, 9 in terapia intensiva (+1) e 25 nei reparti Covid (+5), il 7,7% dei casi attivi. Dalle autorità sanitarie sammarinesi un appello alla popolazione: "Si rammenta a tutta la cittadinanza, visto l’alto numero di contagi in corso e l’aumento dei ricoveri in Ospedale affetti da Covid-19, di adottare comportamenti atti a contrastare il contagio, quali il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale". In isolamento domiciliare si trova il 92,3% dei casi attivi, 409 persone. Trentanove infine i pazienti guariti.



VACCINAZIONI Il totale delle vaccinazioni somministrate dall’inizio della campagna fino alle ore 13 di oggi (mercoledì 17 marzo) è di 6.447 (prime dosi), corrispondenti al 20% della popolazione vaccinabile. La giornata di ieri (martedì 16 marzo) ha registrato il più alto numero di vaccinazioni, con 657 somministrazioni. Il 57,6% dei vaccinati sono femmine e il 42,4% sono maschi.