Coriano: volontariato per i percettori del reddito di cittadinanza. Il punto con la Caritas

Attualità

Coriano

| 14:41 - 17 Marzo 2021

Il sindaco in videocall.



Ad un anno dalla pandemia, l'amministrazione comunale di Coriano ha programmato una serie di incontri con le associazioni di volontariato del territorio. Cruciale in particolare il colloquio in videoconferenza con la Caritas, con il confronto dei dati e dei progetti sulle singole famiglie. "Le azioni che vengono messe in campo non sono di puro assistenzialismo, ma mirano a dare una risposta più completa che vede l'uscita dall'isolamento, l'integrazione delle persone nel contesto comunitario al fine di creare quella rete di sostegno e solidarietà che questa lunga fase di emergenza sta lentamente sgretolando", spiega il sindaco Domenica Spinelli.



Sul tema del reddito di cittadinanza, nel confronto con la Caritas, l'amministrazione comunale ha rimarcato "l'importanza del volontariato che viene chiesto ai beneficiari", restituzione alla collettività "di una piccola parte di quello che si è ricevuto", ma soprattutto mezzo di "integrazione" che ha lo scopo "di creare buone relazioni tra le persone per rispondere ad una necessità maggiore che è quella di socialità". Ai beneficiari del reddito di cittadinanza viene chiesta disponibilità "per collaborare fattivamente ad iniziative che verranno realizzate dal Comune": ad esempio occasionale aiuto nell'allestimento di spazi in concomitanza di manifestazioni culturali e sportive, occasionali attività di vigilanza, ma anche solo aiutare il proprio vicino di casa nell'attendere a piccole attività in un momento di difficoltà. "Tale visione dell'impegno sociale e comunitario che viene chiesto ai beneficiari degli interventi ha visto d'accordo Caritas che ha compreso a pieno il significato educativo dell'intervento, finalizzato a creare quella rete di solidarietà così importante per la tenuta sociale del territorio", evidenzia il sindaco Spinelli. "Collaborare è un modo importante ed efficace per affrontare al meglio l'emergenza in tutte le sue fasi e soprattutto in questa nuova normalità", sottolinea.