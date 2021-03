Covid: da Novafeltria a Rimini, i comuni più colpiti con oltre 100 casi attivi

Attualità

Rimini

| 13:54 - 17 Marzo 2021

Bollettino Covid Provincia di Rimini 8-14 marzo.



La settimana dall'8 al 14 marzo, in Provincia di Rimini, ha confermato la crescita di contagi e casi attivi registrata già nell'ultima settimana di febbraio. Secondo i dati dell'Ausl, i nuovi contagi sono stati 1936 (1773 la settimana precedente, +163, aumento dell'8,4%), mentre i casi attivi sono 4254 (+840 rispetto alla settimana precedente, +19,7%). A Rimini 1829 casi attivi, il 43% del totale dei casi attivi della Provincia di Rimini (la scorsa settimana percentualmente i casi attivi di Rimini erano il 40,1% del totale).



CASI ATTIVI 4254



Rimini (1829)

Riccione (404)

Santarcangelo di Romagna (263)

Cattolica (241)

Bellaria Igea Marina (232)

San Giovanni in Marignano (200)

Coriano (163)

Verucchio (129)

Misano Adriatico (118)

Montescudo Monte Colombo (113)

Novafeltria (101)

Morciano di Romagna (94)

Poggio Torriana (85)

San Clemente (74)

Sant'Agata Feltria (54)

Saludecio (35)

Montefiore Conca (29)

Pennabilli (25)

San Leo (23)

Talamello (11)

Maiolo (10)

Gemmano (8)

Mondaino (6)

Casteldelci (5)

Montegridolfo (2)



NUOVI CASI 1936



Rimini (848)

Riccione (211)

Santarcangelo di Romagna (123)

Cattolica (114)

Bellaria (95)

Verucchio (70)

San Giovanni in Marignano (63)

Coriano (60)

Montescudo Monte Colombo (50)

Novafeltria (48)

Misano Adriatico (47)

Morciano di Romagna (40)

San Clemente (39)

Poggio Torriana (34)

Sant'Agata Feltria (19)

Saludecio (18)

San Leo (17)

Montefiore Conca (14)

Pennabilli (9)

Talamello (4)

Gemmano (4)

Mondaino (3)

Montegridolfo (2)

Casteldelci (2)

Maiolo (2)



PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA al 14 marzo ---> 23, 0,5% del totale (+4,3% rispetto alla settimana precedente).



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020) --> 895 (+38): Rimini (423, +20), Riccione (114, +5), Cattolica (55, +1), Santarcangelo di Romagna (52, +1), Bellaria Igea Marina (44, +1), Misano Adriatico (28, +1), Morciano di Romagna (25, +1), Coriano (21, +1), San Giovanni in Marignano (19, +1), Verucchio (20), Novafeltria (19, +2), Montescudo Monte Colombo (13), Saludecio (12), Poggio Torriana (11, +1), San Clemente (10), San Leo (7), Pennabilli (6), Sant'Agata Feltria (4, +1), Mondaino (4, +1), Gemmano (3, +1), Casteldelci (2), Talamello, Montefiore Conca, Montegridolfo (1).