Cattolica: sindaco e vicesindaco firmano la legge contro il nazifascismo

Attualità

Cattolica

| 13:22 - 17 Marzo 2021

La firma del sindaco Gennari.



Ieri mattina (martedì 16 marzo), presso l’Ufficio anagrafe di Palazzo Mancini, il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, e il vicesindaco Nicoletta Olivieri hanno dato il proprio sostegno alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. La raccolta firme ha avuto avvio con l’iniziativa di Maurizio Verona, sindaco di Stazzema (Lucca), luogo che ha vissuto drammaticamente la crudeltà del nazifascismo, con l’eccidio di Sant’Anna del 12 agosto 1944 quando vennero trucidate 560 persone inermi (130 bambini). Così la proposta di legge, depositata nello scorso ottobre in Cassazione dal “Comitato Promotore Legge Antifascista Stazzema”, si prefigge di disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite l’uso dei social e con la vendita di gadget. "Sostenere questa proposta di legge significa porre un freno a parole d’odio, alla violenza verbale, alla vera e propria disinformazione. Basti prendere in considerazione come aumentino sempre più le persone che convinte che non sia mai esistita la Shoah”, spiega il sindaco Gennari. "Apporre la propria firma per questa iniziativa vuol dire dare forza alla società che ripudia gli orrori del passato, le guerre, le leggi razziali, le persecuzioni", commenta il vicesindaco Olivieri.



Sarà ancora possibile firmare sino al prossimo 31 marzo presso l’Ufficio anagrafe di Palazzo Mancini (Piazza Roosevelt n. 5) dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria dedicata tra le 13.00 e le 14.00.