Cattolica: consigliere Pd, "parco della Pace sia usato per attività sociali"

Cattolica

| 13:04 - 17 Marzo 2021

Federico Vaccarini, consigliere comunale del Pd di Cattolica, ha chiesto la convocazione della commissione consiliare "Scuola, cultura e servizi sociali" e l'apertura di un tavolo di confronto, per valutare la possibilità di destinare gli spazi comunali, recentemente concessi come bar al parco della Pace, ad attività sociali "che possano restituire alla comunità cattolichina un servizio qualificante e di valore per l’intera cittadinanza". Per Vaccarini la struttura di 92 metri quadrati potrebbe essere destinata, nelle ore pomeridiane, alle attività di pre-adolescenti accompagnati da educatori esperti, prevenendo "situazioni di disagio e devianza". Nelle ore serali invece potrebbe diventare luogo di ritrovo, post pandemia, per gli abitanti del quartiere o per realizzare iniziative culturali.