Ibrahimovic a Sanremo: non solo calcio per il bomber

Sport

Nazionale

| 12:47 - 17 Marzo 2021

Zlatan Ibrahimovic, foto Ansa.

Il nome di Zlatan Ibrahimović è di sicuro uno dei più noti all'interno del mondo del calcio, ma grazie anche ai suoi modi di fare “particolari” e la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2021, gli è stata garantita una notorietà senza eguali tra gli sportivi e non.



Zlatan Ibrahimović: chi è quando gioca sul campo



Zlatan Ibrahimović, più comunemente detto Ibra, nasce a Malmö in Svezia il 3 ottobre del 1981 da genitori slavi e, dopo un'infanzia difficile, comincia a giocare nei club calcistici locali con dei ragazzi più grandi lui dato che dimostrava già un'abilità strabiliante.



Dopo il periodo da dilettante, il giovane Ibra riesce a farsi notare dal Malmö FF ed a giocare anche per la nazionale svedese. Dopo questa esperienza come giocatore in Svezia, il suo nome comincia a circolare fra i vari club stranieri e le offerte non tardano ad arrivare.



Il primo di questi è l'Ajax per poi arrivare in Italia andando a giocare per Juventus ed Inter. Un Paese nel quale tornerà poco tempo dopo, dopo una breve “pausa” nel Barcellona, dato che sarà tra gli attaccanti del Milan tra il 2010 ed il 2012.



Qui acquisisce una fama pazzesca e tutti lo conoscono, merito anche della sua autobiografia “Io, Ibra”, ma le offerte dall'estero non tardano mai a farsi sentire. Infatti, dopo aver militato tra le file del Paris Saint – Germain, del Manchester United ed un annetto con gli statunitensi L.A. Galaxy, Ibra ritorna ufficialmente in casa Milan nel 2020 per la gioia di tutti i tifosi rossoneri.



Ibra calca il palco di Sanremo



Recentemente il Festival di Sanremo è stato tra i programmi più seguiti della televisione italiana e non sono certo mancati gli ospiti famosi. In tutto questo varietà, come poteva mancare il buon Ibra senza il suo inconfondibile stile?



Già a partire dal suo arrivo all'Ariston fino al suo monologo, Ibra sa sempre come farsi riconoscere, ma vediamo di capire la situazione un po' meglio.



Pare infatti che il calciatore sia arrivato a Sanremo a bordo di una moto guidata da un tifoso al quale aveva chiesto un passaggio in autostrada.



Il motociclista, Francesco Nocera, ha infatti dichiarato a Sky Sport che, vedendolo all'altezza di Borghetto, ha fatto inversione e l'ha caricato a bordo (“non potevo dire di no a Ibra”). Pare inoltre che il bomber abbia insistito anche per pagare di tasca sua l'autostrada!



Ma la vera chicca arriva quando il bomber dichiara che “se non sfidi te stesso, non cresci. Quando scendi in campo puoi vincere o perdere. Ho giocato 945 partite, ne ho vinte tante, ma non tutte. Ho vinto 11 scudetti e perso qualcuno. Ho vinto tantissime coppe, ma anche persa qualcuno. Sono Zlatan anche senza aver vinto tutte le partite, lo sono quando vinco e quando perdo. Ho fatto più di 500 gol, ma ne ho anche sbagliato qualcuno. Pochi. Qualche rigore è andato male, ma il fallimento non è il contrario del successo, è una parte del successo. Fare niente è il più grande sbaglio che puoi fare”.