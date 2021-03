Pennabilli: al via lavori di messa in sicurezza della strada di Borgonovo

Attualità

Pennabilli

| 12:32 - 17 Marzo 2021

I lavori a Borgonovo di Soanne.



Sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale di Borgonovo a Soanne, caratterizzata dalla presenza di avvallamenti e cedimenti che rendevano pericolosa la circolazione dei mezzi stradali. L’intervento è attuato grazie al finanziamento di 90.000 euro, stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. "Un ringraziamento particolare al Servizio Area Romagna dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per la collaborazione tecnico-amministrativa, infatti, visto la specificità dell’intervento, ha predisposto il progetto e dirigerà i lavori", spiega l'amministrazione comunale di Pennabilli in una nota.