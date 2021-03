Nuova piscina a Rimini, l'opposizione: "no alla collocazione al parco Don Tonino Bello"

Attualità

Rimini

12:28 - 17 Marzo 2021

Nell'ultimo consiglio comunale di Rimini si è parlato approfonditamente del progetto della nuova piscina comunale a Rimini Nord. In due distinte note stampa Fdi e Lega (per voce di due consiglieri comunali Filippo Zilli e Matteo Zoccarato) esprimono dubbi non sulla realizzazione della piscina ma sulla sua collocazione.



Il parco Don Tonino Bello non viene ritenuto un luogo adatto sia dal punto di vista della sostenibilità, del traffico che ne deriverebbe in concomitanza, ad esempio, di eventi fieristici. Entrambi i consiglieri ritengono che la "fretta" nella realizzazione del progetto sia legato alle imminenti elezioni e non alla volontà di ragionare sulla sua collocazione. “Non dobbiamo dimenticarci - dice il consigliere comunale della Lega Matteo Zoccarato - che quella di cui stiamo parlando non è la piscina di Viserba ma il centro natatorio comunale di Rimini. Un impianto complesso e impattante sotto molteplici punti di vista. È chiaro, dunque, che i residenti di Rimini sud non possono che essere contrari al progetto perché ancora una volta ne rimangono tagliati fuori. Tutti gli altri quartieri, invece, ne sono altrettanto contrari perché, se vorranno accedere alla piscina, dovranno imbottigliarsi nel traffico della zona residenziale Viserbese, venendo a patti con i flussi del polo scolastico provinciale o gli inevitabili ingorghi causati da un appuntamento fieristico".



Il consigliere di Fdi Filippo Zilli ribadisce quanto la nuova piscina sia un'opportunità per tutta Rimini.

"Un motore sportivo e sociale assolutamente necessario, ma di cui non possiamo essere concordi per metodo e merito: come sempre scelte verticistiche, senza confronto con la cittadinanza né tantomeno con il consiglio comunale, che solo grazie alla nostra richiesta (prima in commissione controllo e garanzia poi con il consiglio tematico) ha visto aprirsi una discussione sul tema", rileva. Zilli chiede all'amministrazione comunale "per individuare un'area più conforme al progetto (come quella nel centro sportivo di Rivabella) creando così una cittadella dello sport multi attrezzata), che superi le difficoltà di cui sopra, e che sia il miglior progetto per l'interesse della città tutta".