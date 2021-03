Prevenzione delle dipendenze, oltre 3100 studenti per il progetto WeFree

Attualità

Coriano

| 11:53 - 17 Marzo 2021

WeFree a San Patrignano - Immagine di repertorio.

Più di 3100 studenti di scuole medie e istituti superiori coinvolti in 15 città di 9 regioni, oltre 20 dibattiti online per fare prevenzione delle dipendenze e tenere alta l'attenzione sul problema della diffusione delle droghe tra i ragazzi. Sono i numeri del progetto WeFree di San Patrignano appena conclusosi nell'anno scolastico in corso.

Le molteplici attività di WeFree rivolte agli studenti, ai docenti e alle famiglie per sensibilizzare e aprire un dibattito sui rischi connessi all'uso di sostanze sono state riprogrammate in modalità a distanza, attraverso gli incontri online #distantimavicini e il documentario "#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere", il nuovo strumento realizzato da San Patrignano per prevenire le dipendenze e dare continuità a WeFree anche in tempo di Covid.

Complessivamente il progetto ha potuto proporre a più di 3100 studenti in tutta Italia sedici incontri online, durante i quali alcuni ragazzi che hanno terminato il percorso di recupero a San Patrignano hanno portato la loro testimonianza agli studenti, raccontando le loro storie personali, come siano arrivati alla tossicodipendenza e come abbiano ripreso in mano la propria vita in Comunità. Cinque appuntamenti, inoltre, sono stati dedicati al format #chiaroscuro, un vero e proprio prodotto cinematografico in cui Carolina, Melita e Federico - tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero in comunità e oggi si sono reinseriti - raccontano la loro storia, i loro errori, la vita ritrovata, guidati dall'attore Francesco Apolloni. Dopo la visione di #Chiaroscuro, gli studenti hanno partecipato al dibattito online con i giovani protagonisti.