Basket C Silver, Dulca Angels salta il derby col Gaetano Scirea

| 11:52 - 17 Marzo 2021

Il roster Dulca Angels (Foto Aldo Sgroi).

E' rinviata a data da destinarsi la seconda giornata di campionato di Serie C Silver che avrebbe visto impegnata la squadra Dulca Angels di coach Gabriele Ceccarelli sabato 20 marzo alle ore 18.30 sul campo del Gaetano Scirea Bertinoro. La formazione forlivese aveva già rimandato la prima gara per alcuni casi di positività al Covid nel team squadra, che avevano fatto scattare la quarantena per il resto del team. Gli Angels affronteranno così una regolare settimana di allenamenti e affronteranno il prossimo match in programma sabato 27 marzo al Pala SGR alle ore 18.00 con i Baskers Forlimpopoli.