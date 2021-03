Vittime innocenti delle mafie, a Rimini i loro nomi sui manifesti

Attualità

Rimini

| 08:05 - 17 Marzo 2021

Tra il 20 e il 21 marzo 2021 in Emilia-Romagna i milletrentuno nomi delle vittime innocenti delle mafie risuoneranno online, dalle piazze ai social, in occasione della XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno.

I nomi dell’elenco - che si allunga di anno in anno con nuove vittime innocenti di mafia - verranno proiettati su edifici centrali delle città, letti in staffette virtuali, proiettati durante le iniziative online, accompagnati dalla musica degli orchestrali in un evento a porte chiuse che verrà trasmesso online a Bologna.

A Rimini verranno affissi manifesti in tutta la provincia con i nomi delle vittime innocenti delle mafie.

In questa ventiseiesima edizione - il cui slogan è “A ricordare e riveder le stelle” - a ospitare la maggior parte degli eventi saranno i luoghi di cultura e coloro che li animano saranno alcune delle voci che leggeranno i nomi delle vittime innocenti. La cultura, infatti, in questo anno di pandemia è stata spesso penalizzata e messa ai margini, ritenuta non essenziale: una cultura che è però fondamentale per la lotta alle mafie e alla corruzione, scintilla di memoria e impegno sociale.

