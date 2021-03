Luna Rossa sconfitta, Max Sirena "un'esperienza che mi porterò nel cuore"

Sport

17 Marzo 2021

Luna Rossa - foto dal profilo Instagram di Max Sirena.

Team New Zealand ha ottenuto ad Auckland il settimo punto nella finale contro Luna Rossa e si è aggiudicato la 36/a America's Cup di vela, bissando il successo conquistato a Bermuda nel 2017 contro gli statunitensi di Oracle. L'equipaggio 'kiwi', nella 10/a regata disputata oggi, ha chiuso la serie sul 7-3 a proprio favore.Di 46" sul traguardo il distacco che New Zealand ha inflitto a Luna Rossa, che esce comunque a testa alta dalla finale, ma sconfitta.



"Grazie dell'opportunità, grazie a tutti i ragazzi del team: è un'esperienza che mi porterò nel cuore per sempre!!! Mi dispiace, non è andata come avremmo voluto, ma è sport e uno vince, uno perde!!! Ringrazio tutti, tutti gli italiani che ci hanno seguito e supportato: il vostro calore è arrivato fin qui!!! Grazie, grazie, grazie". Così Max Sirena, lo skipper riminese di Luna Rossa, sul proprio account di Instagram, dopo la sconfitta nella finale della 36/a America's Cup di vela contro New Zealand.