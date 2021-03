Sassi da cavalcavia su auto a Faenza, Vigili fermano "gioco" di due 12enni

Cronaca

Faenza

| 18:36 - 16 Marzo 2021

Foto di repertorio.

Appena dodicenni, sono stati sorpresi dai vigili mentre si 'divertivano' a lanciare sassi da un cavalcavia, che per fortuna pur colpendo alcune auto in transito non hanno provocato gravi incidenti. Il controllo degli agenti, a Faenza, nella zona di viale Marconi, è scattato dopo che alcuni automobilisti avevano segnalato di essere stati centrati da diversi sassi. Scoperti, hanno provato a scappare, ma hanno fatto poca strada. Per le famiglie è scattata la sanzione di 400 euro a testa per non aver fatto rispettare ai figli (minori di 14 anni e quindi non perseguibili) le norme anti-Covid.