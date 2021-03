Calcio D, Marignanese Cattolica si rinforza con il difensore esterno Magrini

Sport

Cattolica

| 18:08 - 16 Marzo 2021

Andrea Magrini è un nuovo giocatore della Marignanese Cattolica.

Rinforzo per la Marignanese Cattolica. E’ stato messo sotto contratto il difensore esterno destro Andrea Magrini. Nato a Forlì, classe 1997, Magrini è cresciuto nel vivaio del Cesena e in Romagna ha vestito le maglie di Romagna Centro per due stagioni in serie D (37 presenze) e Ravenna in C (31 e un gol). Ha indossato anche le maglie dei Pontedera in C (26) e in questa stagione del Como (5 e un gol). Mercoledì sarà a disposizione del tecnico Vullo per la sfida salvezza contro il Corticella al Calbi (arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia). In campo anche Mezzolara-Fiorenzuola (Luca Capriuolo di Bari) e Sammaurese-Lentigione (Guido Verrocchi di Sulmona).