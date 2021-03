Covid: a Rimini 203 casi e tre decessi, stabili i ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:26 - 16 Marzo 2021

Bollettino Covid 16 marzo 2021.



A Rimini 203 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 9,3% dei contagi regionali, con 133 sintomatici e 70 asintomatici, rispettivamente il 65,5% e il 35,5%. Rimangono 23 i ricoveri in terapia intensiva, mentre sono tre le persone decedute: tre donne di 82, 84 e 92 anni (età media 85,7 anni). Nei primi due giorni di questa settimana i casi sono stati 541, per una media di 270,5 contagi giornaliera.



In regione il contagio sembra leggermente arrestarsi, con Bologna e Modena che fanno registrare il 42,3% dei contagi di tutto il territorio, e un tasso di positività del 5,3%, con 2184 nuovi casi complessivi su 41.025 tamponi, 23.868 molecolari e 17.157 rapidi. Le guarigioni comunicate sono 1.420, i decessi 47. Non cala però la pressione sugli ospedali: 378 ricoverati in terapia intensiva (+5), lo 0,5% dei casi attivi, 3516 nei reparti Covid (+53), il 5,1% del totale. Su 68.992 casi attivi (+717 rispetto alle ultime 24 ore), in isolamento il 94,4% (65.098 persone).



CONTAGI PROVINCIA PER PROVINCIA 20.977 a Piacenza (+82 rispetto a ieri, di cui 53 sintomatici), 20.570 a Parma (+210, di 107 cui sintomatici), 37.400 a Reggio Emilia (+198, di cui119 sintomatici), 52.676 a Modena (+419, di cui 273 sintomatici), 65.440 a Bologna (+504, di cui 288 sintomatici), 10.742 casi a Imola (+35, di cui 14 sintomatici), 17.535 a Ferrara (+131, di cui 39 sintomatici), 23.383 a Ravenna (+129, di cui 55 sintomatici), 11.796 a Forlì (+75, di cui 62 sintomatici), 14.825 a Cesena (+198 , di cui 138 sintomatici) e 28.970 a Rimini (+203, di cui 133 sintomatici). Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 18 casi, di cui 17 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 1 caso risultato non Covid-19.