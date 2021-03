Lavori sulla Marecchiese, comitato: "fare pressing su Anas"

Attualità

| 14:40 - 16 Marzo 2021

Il comitato Valmarecchia Futura plaude per l'intervento dell'assessore regionale Corsini, relativamente agli interventi per migliorare la viabilità in Alta Valmarecchia e soprattutto al progetto di sistemazione della strada Marecchiese, con la realizzazione di varianti efficaci per bypassare i centri storici di alcuni comuni della Valmarecchia interessati dal vecchio tracciato. "Serve l'azione forte della politica in grado di pressare Anas sui tempi, servono quelle relazioni romane che storicamente sono invece un grave handicap del nostro territorio", spiega il portavoce del comitato, Alessio Amantini. L'incontro tra sindaci, Provincia e Regione è stato un momento importante per la pianificazione, ma ora tutto passerà da Anas. "Vanno superati i proclami, i protocolli senza sostanza concreta, bisogna uscire dalla logica Facciamo tutti insieme quel che vogliamo noi", evidenzia Amantini, chiedendo concretezza e tempi ragionevoli.