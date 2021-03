Nuovo teatro comunale di Riccione: lavori al via a metà aprile

Attualità

Riccione

14:35 - 16 Marzo 2021

Spazio Tondelli: il rendering.



Tra un mese inizieranno i lavori di riqualificazione del nuovo Spazio Tondelli a Riccione, obiettivo l'inaugurazione in autunno. L'annuncio arriva dall'assessore Lea Ermeti. L'investimento complessivo è di 600 mila euro e la ditta che eseguirà i lavori ha già effettuato diversi sopralluoghi accompagnata dai tecnici dell'Ufficio lavori pubblici del Comune. "Dall'approvazione in consiglio comunale avvenuta lo scorso dicembre all'inizio del lavori sono stati davvero tempi brevissimi - ha detto Ermeti -. La Giunta ha quindi approvato il progetto esecutivo, ha finanziato l'opera, ha indetto la gara per manifestazione di interesse alla quale hanno aderito 10 ditte specializzate, ha concluso il rogito per l'acquisizione del diritto di superficie per 25 anni dalla Casa del Popolo e ha dato mandato all'inizio lavori, nel giro di 3 mesi".



LE CARATTERISTICHE Il nuovo Spazio Tondelli sarà un edificio poliedrico e contemporaneo pronto ad accogliere arti sceniche di più tipi: prosa, danza, concerti, performance. Il progetto prevede anche un intervento di rigenerazione che collega interno ed esterno, aprendo il nuovo teatro su viale Ceccarini. Un'area all'aperto e un foyer con bistrot fanno da accesso a uno spazio pensato in continuità ma scomponibile in più ambienti, ciascuno utilizzabile come luogo di rappresentazione. La platea, racchiusa in un guscio al fondo del teatro, è posta su un solaio inclinato, ed accoglierà da 300 a 405 spettatori, grazie a due settori da 150 posti ciascuno e ad altre 105 sedute mobili, posizionabili all'occorrenza sulla scena. L'estensione della sala è di 16 metri, l'inclinazione di visuale è di 17 gradi e l'altezza dei gradini di 14 centimetri: parametri che permettono una visibilità totale da tutti i posti a sedere. "Dopo 30 anni il teatro torna nel cuore storico di viale Ceccarini - ha detto il sindaco Renata Tosi - Siamo molto orgogliosi di quest'opera che andiamo a riqualificare dal significato profondo per la nostra città".