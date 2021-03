Misano: lavori per nuovo marciapiede in via Tavoleto

Attualità

Misano Adriatico

| 13:52 - 16 Marzo 2021

Nuova ciclabile a Misano.



Sono partiti ieri (lunedì 15 marzo) i lavori per la realizzazione di 200 metri di marciapiede in via Tavoleto, che andranno a chiudere l’intervento di messa in sicurezza del tratto di strada provinciale 35 che attraversa la frazione di Casette.



L’importo complessivo dei lavori, eseguiti dalla ditta Edilstradale di Santarcangelo, è di 150.000 euro. Il primo stralcio ha portato alla messa in sicurezza dei due incroci che delimitano l’abitato di Casette e la realizzazione di una pista ciclopedonale della lunghezza di quasi 500 metri.



Ora, sul lato opposto, verrà realizzato il marciapiede che completerà la messa in sicurezza del tratto di un tratto di strada provinciale piuttosto trafficato.



Il passo successivo sarà portare a termine l’intera area ciclabile, con la realizzazione dell’ultimo tratto che collegherà a Misano Cella. Il progetto è ultimato e l’amministrazione comunale è al lavoro per risolvere alcuni problemi legati all’acquisizione dei terreni.