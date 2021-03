Covid San Marino: tanti tamponi e molti casi, 50. Ma più guariti

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:49 - 16 Marzo 2021

Bollettino Covid San Marino 16 marzo 2021.

Sono 50 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 riscontrati a San Marino su un numero elevato di tamponi, 448. Più numerose le guarigioni, 64, ma l'ospedale di Stato registra ancora una situazione critica. Calano da 9 a 8 i ricoveri in terapia intensiva, ma crescono da 16 a 20 quelli nel reparto Covid. Il 6,4% dei casi attivi è in ospedale, il 93,6% in isolamento domiciliare, 408 persone. Sul fronte vaccinazioni, quelle somministrate finora sono state 5430 (prima dosi). Ieri (lunedì 15 marzo) sono state somministrate 598 dosi.