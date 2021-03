Riccione: il Rotary dona la Stanza degli Abbracci alla Casa Residenza per Anziani

Attualità

Riccione

| 13:42 - 16 Marzo 2021

Stanza degli abbracci (la foto, a carattere dimostrativo, è di un'altra struttura del riminese).



Domani (mercoledì 17 marzo) alle 15 si terrà la cerimonia di apertura, presso la Casa Residenza per Anziani "Nuova Primavera" di Riccione, della Stanza degli abbracci, lo spazio che permetterà agli ospiti della struttura di poter avere contatto e vicinanza, in tutta sicurezza, con i propri parenti. Saranno presenti il sindaco Renata Tosi e il presidente del Rotary Club Riccione Perla Verde Stefano Tommassini. E' stato proprio il Rotary a finanziare la stanza. "La gioia di un abbraccio è una carezza per l’anima; è una delle gioie più vere che la vita possa riconoscerci. Questa volta abbiamo voluto pensare a tutti i genitori e nonni, che magari si trovano in una residenza per anziani, e che per il Covid-19 non solo devono lottare con la paura quotidiana di non farcela, ma anche contro lo sconforto dato dall’assenza di un abbraccio e di una carezza. Abbiamo deciso così di regalar loro un abbraccio", si legge in una nota del Rotary Club Riccione Perla Verde.