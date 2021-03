Covid: Ministro Speranza, "vaccini soluzione vera anti pandemia"

Attualità

Rimini

| 12:51 - 16 Marzo 2021

Roberto Speranza, Ministro della Salute.

"I vaccini sono e restano la soluzione vera per uscire da questi mesi così difficili abbiamo piena fiducia nella comunità scientifica tutta , nelle agenzie regolatorie europea e italiana e auspichiamo che nel più breve tempo possibile l'Ema possa pronunciarsi per chiarire ogni dubbio e consentirci di ripartire". È quanto afferma in un videomessaggio il ministro della Salute, Roberto Speranza, come riporta l'Ansa.



STOP ASTRAZENECA "Chi ha fatto già il vaccino AstraZeneca non ha ragione di essere preoccupato, questa è una pausa solo precauzionale. I vaccini sono e restano l'arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili", ha ribadito il ministro della Salute, che evidenzia: "Quando emergono fatti nuovi come ieri è giusto fermarsi per fare una verifica, questo deve aumentare fiducia dei cittadini". La decisione di sospendere AstraZeneca "è di natura precauzionale e la decisione è emersa dopo una valutazione dell'istituto tedesco per i vaccini". Giovedì è atteso il giudizio dell'Ema: "Siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione. E' giusto avere cautela". "L'auspicio è che già giovedì Ema ci dia risposte sufficienti per poter ripartire con il vaccino AstraZeneca", chiosa Speranza.