Patrick Zaki è cittadino onorario di San Giovanni in Marignano

Attualità

Rimini

| 12:22 - 16 Marzo 2021

Patrick Zaki.



Nello scorso Consiglio comunale il Comune di San Giovanni in Marignano ha concesso la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, avendo riconosciuto nella sua figura i valori di libertà di studio, libertà di pensiero e libertà alla partecipazione pubblica propri di questo territorio e delle istituzioni che lo rappresentano.



Patrick George Zaki si trova in detenzione preventiva da oltre un anno, in quanto è accusato di propaganda sovversiva con incitamento alla protesta e istigazione ai crimini terroristici. In Italia si susseguono da circa un anno le campagne di sensibilizzazione e le proposte. In queste settimane diversi Comuni italiani hanno concesso a Zaki la cittadinanza onoraria. "Con questa onorificenza ci mettiamo a fianco della città di Bologna e di tutti i Comuni italiani nel chiedere la liberazione di Zaki", spiega l'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano.