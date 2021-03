Viabilità Valmarecchia e via Marecchiese, incontro con l'assessore Corsini

Attualità

Rimini

| 12:16 - 16 Marzo 2021

Strada Marecchiese.

I firmatari dell'accordo sulla viabilità e la mobilità della Valmarecchia, presidente della Provincia e sindaci del territorio, hanno incontrato questa mattina (martedì) l'assessore regionale Andrea Corsini per pianificare le azioni che andranno a dare esecuzione all'accordo del 26 febbraio scorso.

L'assessore Corsini ha confermato la disponibilità e la collaborazione della Regione Emilia-Romagna nel promuovere un incontro con Anas per affrontare il nodo dei punti critici sulla ex SP 258 "Marecchiese".



L'assessore regionale ha anche indicato la strada da perseguire per accedere ai finanziamenti dei Fondi Strutturali per lo Sviluppo e la Coesione per gli altri interventi individuati dall'accordo: bretella E45, nuovo ponte di Verucchio e interventi sulla SP14. "Sarà necessario farsi trovare pronti – ha commentato il presidente della Provincia Riziero Santi - con idee chiare, un accordo forte sulle soluzioni individuate e anche una progettazione almeno al livello di studio di fattibilità tecnica ed economica".