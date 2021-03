Antenna Iliad in via Agrelli a Rimini, lavori al momento sospesi

Attualità

Rimini

| 10:25 - 16 Marzo 2021

L'impatto visivo dell'opera.

Il comitato spontaneo Ina Casa torna sull'installazione dell'antenna di telefonia in via Agrelli. Il lavoro sembra al momento sospeso anche se non risulta revocata l'autorizzazione. Il comitato continua a puntare il dito contro l'amministrazione comunale "Le antenne spuntano selvaggiamente" si legge nella nota stampa "legittimamente autorizzate da un'Amministrazione che in ben due mandati consecutivi non ha saputo mettere mano alla tematica "telefonia mobile", che al contrario, in questi 10 anni ha compiuto più di una rivoluzione. Ancor più grave" prosegue la nota "solo 10 giorni fa siamo stati rassicurati dall'Ass. Montini che i lavori non avrebbero avuto una ripresa rapida. Ma i divieti di sosta e transito previsti per 15 e 16 marzo in via Argelli, sono stati richiesti alla polizia municipale con almeno un preavviso di 25 giorni. Emerge quindi una grave inadeguatezza nel gestire la situazione." Il comitato fa presente che il rinvio delle elezioni fornirebbe alla Giunta un tempo adeguato per proporre soluzioni concrete.

"Cittadini, restiamo guardinghi" conclude la nota "Pronti a manifestare e a scendere in strada per difendere i nostri diritti!"