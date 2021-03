Coriano, aiuti e agevolazioni per le famiglie nel periodo di pandemia

Attualità

Coriano

| 07:39 - 16 Marzo 2021

Venerdì 12 marzo la giunta comunale di Coriano ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2021-2023.

Ha inoltre approvato le nuove tariffe a domanda individuale, che andranno a comporre uno dei 4 allegati al bilancio di previsione, lo schema di Bilancio andrà all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 31 marzo del 2021.

Sono state anche riviste le tariffe agevolate della mensa scolastica.

Il comune precisa che la valutazione sulle soglie di reddito e le relative agevolazioni tariffarie sono state oggetti di approfondita analisi da parte degli uffici e di confronto con tutta la Giunta Comunale già a partire dall'avvio della scuola.

Nell'anno scolastico 20-21 sono state 11 le famiglie che hanno beneficiato della tariffa agevolata della mensa scolastica (di cui 1 esenzione e 10 agevolazioni), a fronte di 21 famiglie che ne hanno beneficiato nell'anno scolastico 2019-2020, quindi pre pandemia. Inaspettatamente, quindi sono state meno le domande e i relativi beneficiari. Si è inoltre rilevato che pressoché tutte le famiglie hanno un valore ISEE tra 3.000 e 4.000 euro.

Da qui si è partiti valutando i dati relativi agli interventi attuati al fine di indagare la tenuta socio economica del territorio in questo ultimo anno.

Tutte le misure adottate nel 2020 sono state efficaci e hanno dato risposta a tutti i beneficiari, non risultano liste di attesa o persone rimaste escluse per carenza di fondi.

Qualche dato a questo proposito: sono stati erogati circa 25.000 di contributi per il bando affitto a tutte le 21 famiglie che hanno fatto domanda e avevano i requisiti previsti; sono state sostenute 10 famiglie tramite i contributi economici erogati dallo sportello sociale per circa € 4.000.

Sono stati banditi 4 avvisi nel 2020 per erogare tutti i buoni spesa assegnati dal Governo per €76.000 circa, andando progressivamente ad ampliare i requisiti di accesso al fine di poter rispondere tempestivamente alle situazioni di maggiore difficoltà. Abbiamo così erogato 216 buoni spesa e stiamo chiudendo un nuovo bando in questi giorni. Le agevolazioni della mensa per le 11 famiglie sono state un totale di €7.600.

Complessivamente quindi a sostegno delle famiglie nel 2020 sono state stanziate risorse economiche per 112.600 euro.

Sono stati distribuiti 29 strumenti informatici (PC e tablet) per la didattica a distanza, rispondendo anche in questo caso a tutti i beneficiari che presentavano i requisiti di accesso.

"L'impegno dell'amministrazione è stato importante, ma adeguato e ci consente di rilevare che il tessuto socio economico del nostro territorio è solido e nonostante la forte criticità del periodo, le nostre famiglie ancora riescono a sostenersi autonomamente con piccoli aiuti da parte del servizio pubblico.Ciò non significa che non ci siano fasce di popolazione in forte criticità, che hanno visto peggiorare la loro situazione socio economica" si legge nella nota stampa del Comune "ma si rileva che le misure adottate hanno permesso di non lasciare indietro nessuno."

La fascia Isee per l'esenzione tariffaria è stata alzata a 4.000 euro. Quella relativa alla tariffa intermedia ridotta è stata portata a 12.000 euro.

"Questi interventi permetteranno di passare dal 4% delle famiglie che attualmente beneficiano di esenzioni/agevolazioni ad almeno il 20% delle famiglie aiutate. Infatti aumenteranno da 1 a 10 le famiglie che beneficeranno dell'esenzione totale e 45 saranno le famiglie che potranno beneficiare della tariffa ridotta. Tutto questo al netto di famiglie ulteriori che probabilmente ne potranno beneficiare. Così delle 11 famiglie che hanno avuto la riduzione della tariffa quest'anno almeno 10 avranno l'esenzione nel prossimo anno scolastico.

Questa manovra porterà ad un impegno economico a carico del comune che passa da € 7.600 a.s. 2020-2021 ad un impegno di € 32.000 nell'a.s. 2021-2022. E' chiaro" prosegue la nota "che ogni misura in questo periodo è sperimentale, in quanto ci troviamo ancora a vivere una situazione nuova che necessita di scelte modulari e adattabili nel breve periodo ad esigenze che mutano costantemente, pertanto ogni scelta può essere inevitabilmente oggetto di sterili critiche da bar che non prendono le mosse da dati concreti ed oggettivamente rilevati, perchè hanno a riferimento solo lo 0,1% delle famiglie interessate.

Coerentemente con la visione di questa Giunta che vuole interventi preventivi, responsabilizzanti ed educativa e nella cosapevolezza che le risorse sono limitate, le scelte fatte sono sempre andate nella direzione di misure efficaci e sostenibili nel tempo, ma nel contempo senza avere la presunzione che siane definitive ma con l'umiltà di rimettere in gioco gli strumenti al fine di adattarli alle mutate esigenze."



La giunta ha deliberato anche in merito alle tariffe dell’utilizzo dei locali e degli impianti per lo svolgimento delle attività sportive. Essendo stabilite già nel bilancio dell’esercizio finanziario 2020 si confermano le tariffe già approvate fino a dicembre, mentre al fine di calmierare le stesse è stata approvata una sensibile riduzione pari al 66% per il periodo gennaio-maggio 2021. Sono inoltre previsti da parte dell’amministrazione contributi in favore delle associazioni sportive provenienti dai fondi Covid.