Festa privata e in giro nonostante la quarantena: fioccano le sanzioni a San Marino

Cronaca

Repubblica San Marino

| 16:04 - 15 Marzo 2021

Controlli a San Marino.

Sono 21 persone contravvenzionate per non aver indossato regolarmente la mascherina sanitaria come quando previsto: questo è solo uno dei numeri dei controlli da parte della gendarmeria di San Marino. Altre 16 persone sono state multate per motivi di mobilità irregolare sul territorio (nell’orario vietato o per aver fatto ingresso in territorio sammarinese senza una motivazione giustificabile).



Sei persone avevano invece organizzato un party privato, per loro multa salata. Durante i controlli in 3 circostanze non sono state mantenute le distanze previste all’interno di locali (tavolo e bancone), e 2 attività economiche hanno servito i clienti all’esterno dei locali in orari vietati: scattate anche in questi casi le sanzioni.



Infine è stato fermato un uomo in violazione della quarantena. Complessivamente nell'ultimo fine settimana sono state ‎contravvenzionate 3 attività economiche.