I Luoghi dell’Anima, al via il festival dedicato al Maestro

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:41 - 15 Marzo 2021

Tonino Guerra.

Prende avvio domani (martedì 16 marzo) il festival dedicato a Tonino Guerra promosso dall’associazione culturale Tonino Guerra e dai comuni di Santarcangelo e Pennabilli. “I luoghi dell’anima – Italian film festival” è il titolo della rassegna cinematografica ideata da Andrea Guerra, con la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli che si svolgerà online sulla piattaforma MYmovies.it.



Martedì 16 alle ore 17 il festival sarà dunque inaugurato ufficialmente con una diretta trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Santarcangelo: alla presentazione parteciperanno Andrea e Lora Guerra, i sindaci di Santarcangelo e Pennabilli Alice Parma e Mauro Giannini e Massimo Pulini, uno dei curatori delle celebrazioni per il centenario della nascita del Maestro.



Il progetto rientra infatti nel calendario delle iniziative che associazione e comuni di Santarcangelo e Pennabilli avevano programmato per festeggiare i cento anni dalla nascita di Tonino Guerra e che sono state in gran parte annullate a causa dell’arrivo della pandemia. In accordo con le amministrazioni comunali e con la Regione Emilia-Romagna che ha finanziato l’iniziativa, l’associazione culturale ha dunque ideato il festival con l’obiettivo di promuovere opere cinematografiche e televisive in cui l'ambientazione è protagonista, nell'interazione tra territorio, memoria, immaginazione e racconto. Tre le sezioni di concorso: Lungometraggi, Documentari e Retrospettiva. Una giuria qualificata assegnerà dei premi alle opere cinematografiche che meglio esprimeranno il connubio tra cinema e paesaggio.



Prenotandosi fino ad esaurimento posti sul sito www.mymovies.it/ondemand/luoghi-dell-anima/, durante le giornate del festival sarà possibile vedere gratuitamente i film e i documentari in concorso più altri contenuti ed “Eventi Speciali”: video-interviste a personaggi del cinema sul tema proposto, dibattiti a latere dei film in rassegna e servizi video sull’Associazione Tonino Guerra e museo diffuso “Il Mondo di Tonino Guerra”, già nominato dall’European Film Academy “Tesoro della cultura cinematografica europea”



Il 21 marzo invece, anniversario della scomparsa del poeta nonché primo giorno di primavera e Giornata mondiale della poesia, sarà pubblicato sui social del Comune di Santarcangelo e della Fondazione Focus un omaggio digitale per Tonino, realizzato in collaborazione con la Filodrammatica Lele Marini. Si tratta di piccole cartoline digitali liberamente ispirate al testo “Dizionario fantastico”, che verranno messe in scena da parte degli attori della Filodrammatica Lele Marini in alcune location di Santarcangelo legate in modo particolare al poeta.