Valmarecchia, ubriaco e in giro alla guida dopo le 22: sanzionato 21enne

Cronaca

Novafeltria

| 13:26 - 15 Marzo 2021

I controlli dei Carabinieri di Novafeltria.

Era in giro nonostante il coprifuoco, i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria lo hanno fermato dopo le ore 22, mentre alla guida di una Bmw di proprietà di un famigliare, mentre percorreva la S.P. 14 Santarcangiolese a Poggio Torriana. Da un primo controllo i militari hanno constatato che il giovane, un 21enne di Poggio Torriana, non era del tutto lucido e infatti, dalla verifica con l’etilometro, è risultato un tasso alcolico di 0,90 g/l (superiore al tasso consentito ossia fino a 0,5 g/l). Per lui è dscattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente di guida. Inoltre è stato sanzionato per aver violato il divieto di spostarsi senza un giustificato motivo durante il coprifuoco. In totale sono state identificate 170, 102 i mezzi controllati, 12 gli esercizi commerciali sottoposti a verifica, 8 in totale le multe elevate a carico di conducenti trasgressori alle norme del Codice della Strada.