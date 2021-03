Basket B, domenica 21 scatta la seconda fase: Rimini affronta Empoli (ore 18)

Sport

Rimini

| 22:24 - 14 Marzo 2021

Il pivot Rinaldi in azione (foto Nicola De Luigi).

Dal prossimo week end inizierà la seconda fase della stagione regolare, decisiva per assegnare gli otto posti nei play off. Le squadre del girone A1 si uniranno a quelle dell’A2 che affronteranno in gare di sola andata (Cecina, Chiusi, Empoli, Firenze, Livorno, Ozzano, Piombino e San Miniato) per un totale di 8 incontri che si sommeranno ai 14 della prima fase. Al termine delle 22 partite complessive si conosceranno i verdetti

Le prime otto accederanno ai play off e si scontreranno con le formazioni del girone B (composto dalle lombarde Bernareggio, Crema, Cremona, Olginate, Pavia, Piadena, Sangiorgese, Varese e Vigevano, dalle siciliane Agrigento, Palermo, Ragusa e Torrenova e dalle emiliane Bologna Basket 2016, Fiorenzuola e Piacenza) formando due tabelloni dove in palio ci saranno due promozioni in A2.

Le classificate dal nono all’undicesimo posto si fermeranno, mentre quelle piazzatesi dal dodicesimo al quindicesimo andranno ai play out. L’ultima retrocederà in C Gold.

Nel week end sono ufficiali le formazioni che parteciperanno alla Coppa Italia: Rimini per il girone A1 e Chiusi per l’A2.

Per completare gli incontri della prima fase restano da disputare ancora due partite del girone A1 e altrettante dell’A2

I recuperi: Mercoledì 17: Cesena – Imola (A1); Firenze – Ozzano (A2)

Venerdì 2 aprile: Piombino – Cecina (A2)

Ancora da fissare: Imola – Rimini

Classifica girone A: Chiusi 24; San Miniato 22; Rimini* e Omegna e Livorno 20; Faenza 16; Oleggio e Imola 14**; Cecina*, Alba e Cesena* 12; Empoli 10; Ozzano* 8; Piombino* e Firenze* 6; Alessandria 0.

* gare da recuperare

CALENDARIO SECONDA FASE

Domenica 21 marzo alle ore 18 Rimini - Empoli

Mercoledì 24 marzo alle ore 20.30 vs Firenze -Rimini

Domenica 28 marzo alle ore 18 Rimini - Chiusi

Domenica 11 aprile alle ore 18 Piombino - Rimini

Domenica 18 aprile alle ore 18 Rimini - Livorno

Mercoledì 21 aprile alle ore 20.30 Ozzano - Rimini

Domenica 25 aprile alle ore 18 Rimini - San Miniato

Domenica 2 maggio alle ore 18 Cecina - Rimini